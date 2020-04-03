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"Был конфликт с Лобановским – я понимал, что на мне поставят крест": Буряк – о переходе в московский клуб из Динамо

17:00 69 Читати українською
"Был конфликт с Лобановским – я понимал, что на мне поставят крест": Буряк – о переходе в московский клуб из Динамо
Леонид Буряк / Фото из открытых источников

Бывший хавбек Динамо Леонид Буряк вспомнил предысторию своего ухода из киевского гранда.

"У меня произошел небольшой конфликт с Валерием Лобановским. Надо было что-то решать. Я понимал, что со временем отношения с тренером наладятся, но играть стабильно я вряд ли буду и на мне поставят крест. Приглашений от других команды у меня было много. Размышлял, что выбрать. Активно пытались меня призвать к себе московские клубы – Спартак, Динамо и Торпедо. Я хорошо был знаком с тренером Торпедо Валерием Филатовым – помощником знаменитого наставника торпедовцев Валентина Иванова. Филатов очень просил помочь команде. Однако, в это же время меня звал Спартак, которым тогда руководил еще один знаменитый тренер – Константин Бесков.

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Узнав о моих переговоры, меня вызвали в ЦК Компартии УССР, где передали просьбу первого секретаря – Владимира Щербицкого: можешь сделать любой выбор, но в Спартак не иди. Я взял некоторое время на размышление и перешел в Торпедо. О чем, кстати, никогда не жалел, потому что в этом клубе познакомился с хорошими людьми, в театры походил, Кубок СССР выиграл. Когда в 1986 году случилась чернобыльская трагедия, руководство Торпедо, за которым стоял знаменитый завод имени Лихачева (ЗИЛ), предлагало мне квартиру в Москве, в доме, где жила Алла Пугачева, но я отказался", – заявил Буряк в интервью FootBoom.

Напомним, бывший полузащитник выступал за Торпедо с 1985 по 1986 годы, после чего присоединился к харьковскому Металлисту.

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