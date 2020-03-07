Орехов: Лучи откровенно ненавидит Украину – зачем он здесь нужен?

Бывший арбитр ФИФА Олег Орехов, который обслуживал матчи чемпионата Украины, поделился мыслями о деятельности председателя Комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи.

"Что Лучи вообще у нас делает? Человеку 70 лет. Он приходит к инспекторам и говорит, что вы в этой стране ничего не умеете, кроме как воевать. Говорит, что у нас "обрезанный" чемпионат, оскорбляет людей.

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Человек ненавидит эту страну и открыто это высказывает. Правда, когда Лучи приходит к президентам клубов, то он мягкий, нежный, добрый. А когда просто оскорбляет людей, все сидят и молчат. Нужен ли он? Он был помощником Коллины, а сейчас зачем он нужен?", – рассказал Орехов в программе Вацко Light.

Напомним, Лучано – бывший итальянский арбитр. В 2010 году был назначен ассистентом Пьерлуиджи Коллины, а с 2015 года – председатель Комитета арбитров ФФУ.

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