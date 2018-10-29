Ордабасы с Ковальчуком прервал 5-матчевую победную серию Астаны

Астана дома сыграла вничью с Ордабасы в матче 30-го тура казахстанской Премьер-лиги.

Соперник киевского Динамо в Лиге Европы открыл счет на 54-й минуте. Марин Томасов прямым ударом со штрафного закрутил мяч в девятку.

Гости сумели отыграться всего через две минуты не без ошибки соперника. Голкипер Астаны Александр Мокин, пытаясь выбить мяч, попал в Жасулана Молдакараева, рикошетом от которого снаряд влетел в ворота.

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Стоит отметить, что украинец Кирилл Ковальчук провел на поле весь матч.

Астана после 29 игр, имея в своем активе 71 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице КПЛ.

В случае победы в следующем туре Астана станет чемпионом Казахстана в пятый раз подряд, но при условии, что Кайрат потеряет очки.

Казахстан, 30 тур

Астана – Ордабасы – 1:1

Голы: Томасов, 54 – Молдакараев, 56