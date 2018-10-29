Ордабасы с Ковальчуком прервал 5-матчевую победную серию Астаны

Астана дома сыграла вничью с Ордабасы в матче 30-го тура казахстанской Премьер-лиги.
Соперник киевского Динамо в Лиге Европы открыл счет на 54-й минуте. Марин Томасов прямым ударом со штрафного закрутил мяч в девятку.
Гости сумели отыграться всего через две минуты не без ошибки соперника. Голкипер Астаны Александр Мокин, пытаясь выбить мяч, попал в Жасулана Молдакараева, рикошетом от которого снаряд влетел в ворота.
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Стоит отметить, что украинец Кирилл Ковальчук провел на поле весь матч.
Астана после 29 игр, имея в своем активе 71 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице КПЛ.
В случае победы в следующем туре Астана станет чемпионом Казахстана в пятый раз подряд, но при условии, что Кайрат потеряет очки.
Казахстан, 30 тур
Астана – Ордабасы – 1:1
Голы: Томасов, 54 – Молдакараев, 56