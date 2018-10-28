Ордабаси з Ковальчуком перервав 5-матчеву переможну серію Астани

Астана вдома зіграла внічию з Ордабаси в матчі 30-го туру казахстанської прем'єр-ліги.
Суперник київського Динамо у Лізі Європи відкрив рахунок на 54-й хвилині. Марін Томасов прямим ударом зі штрафного закрутив м'яч у дев'ятку.
Гості зуміли відігратися всього через дві хвилини не без помилки суперника. Голкіпер Астани Олександр Мокін, намагаючись вибити м'яч, влучив у Жасулана Молдакараєва, рикошетом від якого снаряд влетів у ворота.
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Варто зазначити, що українець Кирило Ковальчук провів на полі увесь матч.
Астана після 29 ігор, маючи у своєму активі 71 очко, продовжує лідирувати в турнірній таблиці КПЛ.
У разі перемоги в наступному турі Астана стане чемпіоном Казахстану в п'ятий раз поспіль, але за умови, що Кайрат втратить очки.
Казахстан, 30 тур
Астана – Ордабаси – 1:1
Голи: Томасов, 54 – Молдакараєв, 56