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Ордабаси з Ковальчуком перервав 5-матчеву переможну серію Астани

20 жовтня 21:54 135 Читать на русском
Ордабаси з Ковальчуком перервав 5-матчеву переможну серію Астани
ФК Астана

Астана вдома зіграла внічию з Ордабаси в матчі 30-го туру казахстанської прем'єр-ліги.

Суперник київського Динамо у Лізі Європи відкрив рахунок на 54-й хвилині. Марін Томасов прямим ударом зі штрафного закрутив м'яч у дев'ятку.

Гості зуміли відігратися всього через дві хвилини не без помилки суперника. Голкіпер Астани Олександр Мокін, намагаючись вибити м'яч, влучив у Жасулана Молдакараєва, рикошетом від якого снаряд влетів у ворота.

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Варто зазначити, що українець Кирило Ковальчук провів на полі увесь матч.

Астана після 29 ігор, маючи у своєму активі 71 очко, продовжує лідирувати в турнірній таблиці КПЛ.

У разі перемоги в наступному турі Астана стане чемпіоном Казахстану в п'ятий раз поспіль, але за умови, що Кайрат втратить очки.

Казахстан, 30 тур

Астана – Ордабаси – 1:1

Голи: Томасов, 54 – Молдакараєв, 56

Теги
Українці за кордоном Світ Чемпіонат Казахстану Астана Астана Кирило Ковальчук Кирило Ковальчук Ордабаси Ордабаси
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