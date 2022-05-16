Определились все участники Суперкубка Испании – Эль Класико может состояться в финале
Стали известны полуфинальные пары в розыгрыше Суперкубка Испании-2022.
За Суперкубок Испании-2022 сразятся Бетис, Барселона, Реал и Валенсия, сообщает AS.
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Согласно правилам соревнований, обладатель Копа дель Рей встретится с вице-чемпионом Испании, а триумфатор Ла Лиги – с финалистом Кубка. Полуфинальные пары выглядят так:
Бетис – Барселона.
Реал – Валенсия.
Турнир планируют провести с 9 по 15 января 2023 года, однако это должно быть согласовано на Ассамблее федерации. Все из-за ЧМ-2022, который состоится в ноябре-декабре этого года.
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