Визначились усі учасники Суперкубка Іспанії – Ель Класіко може відбутись у фіналі
00:15 - Читать на русском
Стали відомі півфінальні пари у розіграші Суперкубка Іспанії-2022.
За Суперкубок Іспанії-2022 позмагаються Бетіс, Барселона, Реал та Валенсія, повідомляє AS.
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Згідно з правилами змагань, володар Копа дель Рей зустрінеться з віце-чемпіоном Іспанії, а тріумфатор Ла Ліги – з фіналістом Кубка. Півфінальні пари виглядають так:
Бетіс – Барселона.
Реал – Валенсія.
Турнір планують провести з 9 по 15 січня 2023 року, проте це мають узгодити на Асамблеї федерації. Все через ЧС-2022, який відбудеться у листопаді-грудні цього року.
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