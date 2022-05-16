За Суперкубок Іспанії-2022 позмагаються Бетіс, Барселона, Реал та Валенсія, повідомляє AS.

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Згідно з правилами змагань, володар Копа дель Рей зустрінеться з віце-чемпіоном Іспанії, а тріумфатор Ла Ліги – з фіналістом Кубка. Півфінальні пари виглядають так:

Бетіс – Барселона.

Реал – Валенсія.

Турнір планують провести з 9 по 15 січня 2023 року, проте це мають узгодити на Асамблеї федерації. Все через ЧС-2022, який відбудеться у листопаді-грудні цього року.

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