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Определились все участники плей-офф Копа Америка-2019

09:11 473 Читати українською
Определились все участники плей-офф Копа Америка-2019
Определились все участники плей-офф Копа Америка-2019

На Кубке Америки, который проходит в Бразилии завершились все матчи группового этапа.

Последними четвертьфиналистами турнира стали сборные Уругвая и Чили. В заключительном матче группового этапа подопечные Оскара Табареса одержали минимальную победу благодаря голу Эдинсона Кавани.

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Все пары 1/4 финала Копа Америка-2019

Бразилия – Парагвай (28 июня)

Венесуэла – Аргентина (28 июня)

Колумбия – Чили (29 июня)

Уругвай – Перу (29 июня).

Напомним, действующим победителем турнира является сборная Чили, которая в финале в 2016 году обыграла национальную команду Аргентины.

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