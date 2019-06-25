Определились все участники плей-офф Копа Америка-2019

Украина — 11:45 27
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Карпаты объявили о трансфере хорватского защитника Прце
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Неймар согласовал контракт с Барселоной, – Diario SPORTИспания — 10:33 442
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Твіттеріада. Зінченко заразив вірусом партнерів по збірній, сексуальна фея звела з розуму лідера Аякса – відмовив БарсіОвертайм — 24 июнь 1117
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"Я никогда не играл в Лиге чемпионов", – Караваев прокомментировал информацию о переходе в ДинамоУкраина — 24 июнь 1362
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"Победа над Динамо – выдающийся успех Карпат". Как живет Жозе Мораиш – он феерит в Корее и готов вернуться в УкраинуИнтервью — 24 июнь 752