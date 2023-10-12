Как информирует Quotidiano di Puglia, Юльман получил такое количество штрафов с ноября по декабрь 2021 года, когда выступал за свой предыдущий клуб, Лечче. Именно столько раз он был пойман камерами в историческом центре Лечче.

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Юльмен неоднократно въезжал в зону ограниченного движения на машине, не имея на то разрешения. Сообщается, что 23 штрафа были отменены, но игроку всё равно придётся заплатить немаленькую сумму за остальные штрафы, а также 520 евро за судебные издержки. Каждый подобный штраф в Лечче оценивается 83 евро.

Напомним, что Юльмен зарекомендовал себя как одним из лучших опорных полузащитников Серии А. Итальянский клуб приобрёл его у австрийской Адмиры за 170 тысяч евро, а продал в Спортинг более чем за 20 млн евро.

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