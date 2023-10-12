Як інформує Quotidiano di Puglia, Юльман отримав таку кількість штрафів з листопада по грудень 2021 року, коли виступав за свій попередній клуб, Лечче. Саме стільки разів він був спійманий камерами в історичному центрі Лечче.

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Юльмен неодноразово в'їжджав у зону обмеженого руху на машині, не маючи на те дозволу. Повідомляється, що 23 штрафи було скасовано, але гравцеві все одно доведеться заплатити чималеньку суму за інші штрафи, а також 520 євро за судові витрати. Кожен подібний штраф у Лечче оцінюється 83 євро.

Нагадаємо, що Юльмен зарекомендував себе як один із найкращих опорних півзахисників Серії А. Італійський клуб придбав його в австрійської Адміри за 170 тисяч євро, а продав у Спортінг за понад 20 млн євро.

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