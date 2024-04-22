Юношеская Лига УЕФА, финал

Олимпиакос U-19 – Милан U-19 – 3:0

Голы: Музакитис, 60 (п), Папаканеллос, 61, Бакулас, 66

Евросезон на юношеском уровне подошел к концу. В этом году в Лиге УЕФА был особенный финал – ни Милан, ни Олимпиакос никогда не играли на этой стадии турнира. Более того, они стали первыми представителями своих стран, которые этого достигли. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, каким был финал молодежной Лиги чемпионов.

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Иньяцио Абате (бывший капитан "россонери", а ныне тренер молодежки) доказал, что прошлогодний успех был не случайным. В прошлом розыгрыше Милан дошел до полуфинала турнира, хотя имел один из самых молодых составов. Ребята подросли и выдали еще одну мощную еврокубковую кампанию, хотя в Италии у них дела так себе (аж шестое место в чемпионате Примавер).

В Юношеской Лиге УЕФА "россонери" выступают благодаря своей взрослой команде, но, в отличие от нее, выиграли свою группу с дортмундской Боруссией, ПСЖ и Ньюкаслом. В плей-офф у Милана также был не самый легкий путь – пришлось играть с португальской Брагой, мадридским Реалом и Порту. Всех этих соперников прошел благодаря победам в сериях пенальти.

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Олимпиакосу было тяжелее, потому что у него было права на ошибку. Греки двигались по пути чемпионов, там команды вылетают после первого же поражения. Интересно, что они уже дважды встречались с итальянцами – в плей-офф квалификации выбили Лечче, а в 1/16 – Интер. Кроме того, прошли Баварию и две сильные французские академии (Ланса и Нанта).

Отчетный матч греки начали сильнее. Провели парочку острых атак, но крайне неуклюже распорядились моментами. Голкиперу итальянцев даже не пришлось вступать в игру. Милан вытерпел первые минуты давления и забрал мяч под свой контроль. Таким и был первый тайм – подопечные Иньяцио Абате контролировали территорию, Олимпиакос бегал в контратаки. Ничья без голов была вполне логичной.

Уже на старте второй половины стало значительно интереснее. Бодрее начали "россонери". Перспективно пробивал Скотти, несколько минут команда провела на воротах соперника. Однако следствием этой активности стала катастрофа. Олимпиакос за каких-то шесть минут сделал игру, заставив Равера трижды доставать мяч из сетки.

Дариуш Стальмах предпочел бы забыть эти эпизоды. Сначала поляк сыграл рукой в своей штрафной. Арбитр после вмешательства VAR назначил пенальти, с которого забил Музакитис. Через две минуты тот же Стальмах вчистую проиграл дуэль Папаканеллосу. Короткий период доминирования Олимпиакоса завершился очень эффектно. Бакулас после подачи с углового исполнил безупречную бисиклету.

Неудивительно, что после этого греки отошли в оборону и не препятствовали Милану строить свои атаки. Итальянцы не очень спешили этим пользоваться. Можно вспомнить разве удар Сиа в штангу ворот. Остальные попытки ни к чему серьезному не привели. Наоборот, греки были ближе к тому, чтобы забить еще в контратаке. В конце концов, счет больше не менялся. Олимпиакос заслуженно стал победителем Юношеской Лиги УЕФА 2024!