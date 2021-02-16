"Немного удивился, когда он возглавил Динамо. Но Мистер – большой человек в спорте. Сколько он без работы просидел? Год точно. Очень соскучился по футболу. Нам его жена в Шахтере в свое время рассказывала: "Когда вы в отпуске, он потихоньку умирает, а когда команда из него выходит – оживает". Вот он и принял такое решение. В любом случае не хочу его осуждать. Как по мне – это великий человек и тренер. Луческу очень много для меня сделал. И половину нашего Шахтера сделал личностями.

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Если среди фанов Шахтера кто-то говорит плохое, значит, они Луческу просто не уважают. Пусть в таком случае лучше на себя смотрят. Читал, что ультрас Динамо тоже не признают Луческу. Что вы делаете, если он вывел вас в Лигу чемпионов, на первом месте в чемпионате команда идет? Вспомните, как было еще в прошлом сезоне, когда Шахтеру можно было заранее вешать золотые медали. Поэтому не знаю, что им надо", – резюмировал Ракицкий в интервью МатчТВ.

Напомним, защитник выступал за основную команду Шахтера с 2010 по 2019 годы, после чего перешел в Зенит. Тогда "горняков" возглавлял Паулу Фонсека.

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