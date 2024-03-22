Фанаты Кристалла взяли на себя ответственность за ликвидацию коллаборационистов Валерия Кулешова и Дмитрия Савлученко во время оккупации Херсона.

Telegram-канал "Херсон: война без фейков" открыл сбор на 5 автомобилей для четырёх бригад ВСУ. Одну из этих машин получат ребята из херсонского подполья, которые "убрали" двух ближайших приспешников коллаборанта Кирилла Стремоусова – Валерия Кулешова и Дмитрия Савлученко. Эксклюзивное видео с признанием причастности к ликвидации этих коллаборационистов было опубликовано на указанном канале.

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Напомним, что Кулешов был расстрелян в собственном автомобиле 20 апреля 2022 года, а Савлученко был подорван в своей машине 24 июня. Эти операции были произведены еще во время оккупации Херсона.

Приобщиться к сбору могут все желающие. Лучшим донатерам фанаты Кристалла передали призы – флаги и карты Херсона с собственными автографами, позывными и подписями.

Ссылка на банку:

https://send.monobank.ua/jar/3nfGyYhhBD

Номер карты:

5375411215317293

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