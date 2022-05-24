"У меня особые отношения с Миланом. В детстве у меня была итальянская няня, и я много времени проводил с ее семьей. А они все были болельщиками Милана. Благодаря им я также стал фаном "россонери" и смотрел немало матчей Милана.

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Всегда говорил, что в Италии буду играть только за Милан. Но если бы я сказал что-нибудь другое, они бы убили меня. Кроме шуток, поздравляю Милан с выигрышем Скудетто, поздравляю моих французских друзей оттуда, поздравляю легендарного Ибрагимовича", – цитирует Мбаппе La Gazzetta dello Sport.

Милан впервые за 11 лет стал чемпионом Италии, выиграв гонку у Интера. А Мбаппе "кинул" Реал, подписав новый контракт с ПСЖ.

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