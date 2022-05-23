"Я принял это решение на прошлой неделе, не сказав ничего своим партнерам по команде. После этого позвонил Флорентино Пересу, ведь очень уважаю его и Реал.

Мбаппе признался, почему продлил контракт с ПСЖ

В Мадриде сделали все, чтобы облегчить мое прибытие в их клуб, и я очень благодарен за это. Потому я был обязан сказать им лично о своем решении остаться в ПСЖ.

Год назад я не думал, что останусь, но сейчас подписал новый контракт. Это мое личное решение. Я не смотрю в будущее, сейчас сосредотачиваюсь только на выполнении нового контракта. Что будет дальше – не знаю.

Да, я всегда мечтал носить футболку Реала, я должен был ее одеть, когда мне было 14 лет. Спасибо фанатам Реала, понимаю их разочарование. Надеюсь, вы поймете мое решение продолжить жизнь в моей стране. Я – француз, потому мечтаю видеть Францию ​​и ее чемпионат на вершине", – цитирует Мбаппе AS.

Напомним, в сезоне 2021/22 Килиан забил 39 голов во всех турнирах. Ожидалось, что 23-летний нападающий присоединится к мадридскому Реалу, однако неожиданно для всех решил подписать новый контракт с ПСЖ.