"Хочу выразить свою приверженность стране и национальной команде. Вчера мне не позволили быть на поле в матче с Сербией, чтобы помочь Камеруну, как я делаю всегда, чтобы достичь поставленной цели. Я всегда вел себя так, чтобы привести команду к успеху. Я вложил все свои усилия и энергию в поиск решений ситуации, с которой часто сталкивается футболист, но с другой стороны ничего не было.

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Некоторые моменты трудно принять, но я всегда уважаю и принимаю решения людей, ответственных за результат нашей команды или страны. Все мои силы и мысли с товарищами по команде, потому что Камерун показал, что может зайти далеко на чемпионате мира. Ценности, которые я пропагандирую как человек и как футболист, идентифицируют меня. Их дала мне семья в детстве. Представлять сборную Камеруна всегда было преимуществом. Страна на первом месте и навсегда", – написал Онана в своих соцсетях.

Напомним, 26-летний голкипер покинул расположение сборной Камеруна в Катаре из-за конфликта с наставником команды Ригобером Сонгом. Тренер хотел, чтобы Андре сменил свой стиль игры на воротах на более "традиционный". Андре отказался, и его наказали исключением из заявки на матч против Сербии. Сонг был готов дать игроку второй шанс, но стороны так и не поладили.

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