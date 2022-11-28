В заявлении отмечается про дисциплинарное нарушение со стороны Андре Онана.

Федерация футбола Камеруна, президентом которой является Самюэль Это'О, выпустила официальное заявление по поводу отстранения вратаря Андре Онана от ЧМ-2022. В своём заявлении камерунская федерация выразила безоговорочную поддержку главному тренеру сборной Ригоберу Сонгу.

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"Федерация футбола Камеруна заявляет о полной поддержке главного тренера и его тренерского штаба в вопросе политики недопущения дисциплинарных нарушений", – говорится в заявлении.

Напомним, что Онана не был включён в заявку сборной Камеруна на матч с Сербией из-за конфликта с тренером. После матча с Сербией Ригобер Сонг заявил, что Онана по-прежнему является частью группы, и что только вратарю Интера решать, как поступать в этой ситуации.

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