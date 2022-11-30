"Хочу висловити свою прихильність до країни та національної команди. Вчора мені не дозволили бути на полі в матчі з Сербією, щоб допомогти Камеруну, як я роблю завжди, щоб досягти поставленої мети. Я завжди поводився так, щоб привести команду до успіху. Я вклав усі свої зусилля та енергію у пошук рішень ситуації, з якою часто стикається футболіст, але з іншого боку нічого не було.

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Деякі моменти важко прийняти, проте я завжди поважаю та приймаю рішення людей, відповідальних за результат нашої команди чи країни. Усі мої сили та думки з товаришами по команді, бо Камерун показав, що може зайти далеко на чемпіонаті світу. Цінності, які я пропагую як людина і як футболіст ідентифікують мене. Їх дала мені сім'я у дитинстві. Представляти збірну Камеруну завжди було привілеєм. Країна на першому місці і назавжди", – написав Онана у своїх соцмережах.

Нагадаємо, 26-річний голкіпер покинув розташування збірної Камеруну в Катарі через конфлікт з наставником команди Рігобером Сонгом. Тренер хотів, аби Андре змінив свій стиль гри на воротах на більш "традиційний". Андре відмовився, і його покарали виключенням із заявки на матч проти Сербії. Сонг був готовий дати гравцю другий шанс, але сторони так і не порозумілися.

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