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Потрясающая испанская модель сделала своего любимого "звездой" в Англии – только ради нее ходят на матчи

14:04 287 Читати українською
Потрясающая испанская модель сделала своего любимого "звездой" в Англии – только ради нее ходят на матчи
Адриана Реверон

Адриана Реверон – супермодель, королева красоты в Испании, участница конкурсов "Мисс Земля" и "Мисс Вселенная" и мать двоих детей.

Фулхэм, который этим летом вернулся в АПЛ, хорошо поработал на трансферном рынке, потратив на трансферы почти 100 миллионов фунтов.

Одним из новачков "дачников" стал испанский голкипер Бешикташа Фабрисио Агосто. Но наибольшего интереса этому трансферу придает то, что вместе с вратарем в Лондон перебралась и его сексуальная жена Адриана Реверон Морено, которая в 2010 году завоевала титул "Мисс Испания".

Фанаты Адрианы в социальной сети Инстаграм заявляют, что ходят на домашние матчи Фулхэма только ради того, чтобы увидеть ее.

"Обнаженная, потому что хочу", – соблазнительная жена бывшей надежды Реала Гарая не против, чтобы все не комплексовали

Ready for summer..

Публикация от Adriana Reveron Moreno (@adrianareveron)

Теги
Англия Фулхэм Фулхэм Фабрисио Фабрисио Бешикташ Бешикташ футбольные курьёзы АПЛ Жены футболистов Девушка дня
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