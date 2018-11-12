"Он заслуживает на Реал", – известный агент рассказал, почему порекомендовал бы украинца королевскому клубу

Футбольный агент Иван Пироженко рассказал о работе с полузащитником Ференцвароша Иваном Петряком, а также отметил нападающего Хатайспора Дмитрия Коркишко.

"Дмитрия Коркишко я порекомендовал бы не то, что в Реал, но и на Марс! Почему? По его порядочность, волю, талант, честность.

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Есть пример Петряка. 3-4 месяца мы с ним работали, жили, пытались узнать, где он, что он, работали с медиа, создали много аналитики. Человек сегодня в сборной Украины. Травмировался Андрей Ярмоленко, так что сегодня он будет иметь возможность играть в сборной.

Так устроена наша работа, ты уделяешь внимание или нет. Есть работа и есть результат", – сказал Пироженко порталу FootballHub.

Отметим, что в текущем сезоне Дмитрий Коркишко принял участие в 6 матчах и не сумел отличиться результативными действиями.

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