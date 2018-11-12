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"Він заслуговує на Реал", – відомий агент розповів, чому порекомендував би українця королівському клубу

22:14 2362 Читать на русском
"Він заслуговує на Реал", – відомий агент розповів, чому порекомендував би українця королівському клубу
Дмитро Коркішко / Фото: соцмережі

Футбольний агент Іван Пироженко розповів про роботу з півзахисником Ференцвароша Іваном Петряком, а також відзначив нападника Хатайспора Дмитра Коркішка.

"Дмитра Коркішка я порекомендував би не те, що в Реал, а й на Марс! Чому? За його порядність, волю, талант, чесність.

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Є приклад Петряка. 3-4 місяці ми з ним працювали, жили, намагалися дізнатися, де він, що він, працювали з медіа, створили багато аналітики. Людина сьогодні в збірній України. Травмувався Андрій Ярмоленко, так що сьогодні він буде мати можливість грати в збірній.

Так влаштована наша робота, ти приділяєш увагу, чи ні. Є робота і є результат", – сказав Піроженко порталу FootballHub.

Зазначимо, що в поточному сезоні Дмитро Коркішко взяв участь у 6 матчах та не зумів відзначитися результативними діями.

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Теги
Туреччина Іван Піроженко Дмитро Коркішко Дмитро Коркішко Іван Петряк Іван Петряк Реал Мадрид Реал Мадрид
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