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Агент Степаненка назвав неочікувану причину, чому зірвався трансфер хавбека в Крістал Пелас

21:25 1856 Читать на русском
Агент Степаненка назвав неочікувану причину, чому зірвався трансфер хавбека в Крістал Пелас
Іван Піроженко / Фото: соцмережі

За словами Івана Піроженка, перехід Степаненка у англійський клуб зірвався через брак зв'язків.

"На той час я зрозумів, що коли твій хлопець коштує 10 мільйонів євро, ти, як агент, повинен коштувати 20. Інакше ти ніколи не доведеш до кінця цей трансфер. На той момент я був дешевший за Тараса.

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У мене не було ні фізичної, ні гіпотетичної можливості написати Сергію Анатолійовичу або Ігорю Михайловичу. Тим більше, організувати особисту зустріч. Я зізнався в цьому Тарасу, вибачився.

Коли у тебе такий клієнт, ти повинен заходити набагато далі в плані можливої ​​комунікації, контактів, своїх можливостей. У мене їх не було, тому наші пропозиції перетворилися в туалетний папір", – розповів Піроженко порталу FootballHub.

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Теги
Іван Піроженко Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтар Шахтар Крістал Пелас Крістал Пелас
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