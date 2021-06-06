"Мы с Додо много общаемся. Сначала нам было трудно с ним находить какой-то контакт, потому что я не владел португальским языком. Сейчас я немного говорю. Этого достаточно, чтобы общаться.

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Моим лучшим другом в команде является Жуниор Мораес, который взял надо мной шефство, если можно так сказать. Он говорит по-английски, он мне очень много помогал, советовал и до сих пор является моим хорошим другом. Также я бы хотел отметить Тете, с которым мы тоже сейчас очень много общаемся", – сказал Соломон в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, Манор присоединился к Шахтеру в январе 2019 года. Его контракт с "горняками" действует до 31 декабря 2023-го, а Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро. В сезоне 2020/21 на счету 21-летнего футболиста 35 матчей за "оранжево-черных" во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.

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