"Адаптация прошла хорошо. Хотя сначала казалось, что будет очень трудно.

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В клубе два основных языка – русский и португальский, а я не владел ни одним из них. К тому же многие игроки и члены персонала не говорят на английском, поэтому какое-то время было тяжело. Но мне и в клубе старались помогать, и люди из Израиля, с которыми я здесь познакомился. Поэтому адаптация прошла хорошо", – сказал Соломон в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, Манор присоединился к Шахтеру в январе 2019 года. Его контракт с "горняками" действует до 31 декабря 2023 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро. В сезоне 2020/21 на счету 21-летнего футболиста 35 матчей за "оранжево-черных" во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.

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