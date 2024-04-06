"В первом тайме мы совершали ошибки, но мы вернулись, и Кевин де Брюйне выиграл игру своими действиями, своими передачами, своими голами и всем остальным. Мы выиграли игру с ним.

Звездный одноклубник Довбика и Цыганкова заиграет с Реалом – Манчестер Сити не определился с его судьбой

Я не знал, что он любит забивать голы больше, чем отдавать голевые передачи, но я продолжаю подталкивать его к тому, чтобы он сказал, что мы должны побеждать в играх. Он выиграл для нас много игр, без сомнения. Это очень хорошо сказалось на его игре.

Мануэль Аканджи много атакует и невероятно играет на позиции левого защитника. Он невероятный игрок. Рико Льюис и Оскар Бобб были очень хороши на этой позиции в первом тайме. Мы хотели забить в начале второго тайма, а затем завершить игру. Льюис – исключительный игрок. Он очень хорошо играет в подкатах. У него есть чувство цели. Он еще один игрок академии, поэтому это очень хорошо для нас.

У нас есть время восстановиться перед Реалом. Мы попытаемся дать им хорошую игру", – цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, Манчестер Сити сейчас имеет 70 очков и находится на второй строчке. Арсенал отстает на два пункта, впрочем, команда Артеты в этом туре еще не играла.