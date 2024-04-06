Защитник Жироны Ян Коуту до сих пор не определился со своим будущим после завершения этого сезона.

Арендное соглашение Коуту с Жироной завершится после этого сезона, поэтому бразилец должен вернуться в Манчестер Сити, которому и принадлежит.

Атлетико хочет приобрести вместе с Довбиком капитана Жироны

Впрочем, его контракт с "горожанами" близится к концу в 2025 году. Манчестер Сити может попрощаться с защитником – позиция правого защитника пока прочно закреплена за Кайлом Уокером. Реал же рассматривает кандидатуру Коуту из-за возраста обоих правых защитников – Дани Карвахаля и Лукаса Васкеса, сообщает Goal.

Сам Ян намекнул, что заинтересован в переходе в Реал: "Да, да. Если они заинтересованы, это вариант, я не буду вам врать. Однако я игрок Манчестер Сити, у меня там контракт, и я мечтаю играть за Сити".

Отметим, что Коуту провел 33 матча за Жирону в этом сезоне, в которых отметился 2 голами и 8 ассистами.

Довбик выдал фантастику после сборной, классный матч Цыганкова: Жирона одержала историческую победу и закрепилась в зоне ЛЧ