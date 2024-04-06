"У першому таймі ми робили помилки, але ми повернулися, і Кевін де Брюйне виграв гру своїми діями, своїми передачами, своїми голами і всім іншим. Ми виграли гру з ним.

Зірковий одноклубник Довбика та Циганкова заграє з Реалом – Манчестер Сіті не визначився з його долею

Я не знав, що він любить забивати голи більше, ніж віддавати гольові передачі, але я продовжую підштовхувати його до того, щоб він сказав, що ми повинні перемагати в іграх. Він виграв для нас багато ігор, без сумніву. Це дуже добре позначилося на його грі.

Мануель Аканджі багато атакує і неймовірно грає на позиції лівого захисника. Він неймовірний гравець. Ріко Льюїс та Оскар Бобб були дуже хороші на цій позиції в першому таймі. Ми хотіли забити на початку другого тайму, а потім завершити гру. Льюїс – винятковий гравець. Він дуже добре грає в підкатах. У нього є відчуття мети. Він ще один гравець академії, тому це дуже добре для нас.

Ми подивимося, які гравці у нас є в наявності, тому що у Йошко Гвардіола були невеликі проблеми. Побачимо. У нас є час відновитися перед Реалом. Ми спробуємо дати їм хорошу гру", – цитує Гвардіолу BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті наразі має 70 очок і перебуває на другій сходинці. Арсенал відстає на два пункти, утім, команда Артети у цьому турі ще не грала.