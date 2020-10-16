Альбасете объявил о назначении Арица Лопеса Гарая новым главным тренером на своем официальном сайте. Его помощником стал Кристиан Бустос.

Альбасете уволил главного тренера – клуб Зозули на дне турнирной таблицы

Контракт с новым 39-летним тренером Зозули подписан до конца текущего сезона. Наставник уже был представлен команде. Последним местом работы Лопеса Гарая был Тенерифе, который он тренировал в течение пяти месяцев и был уволен в ноябре прошлого года. До этого испанец возглавлял Реус и Нумансию. Уже в эту субботу, 17 октября, его ждет первое испытание в Сегунде – матч с Сабаделем.

Напомним, предыдущий тренер "механического сыра" Лукас Алькарас был уволен из-за ужасного старта сезона – клуб расположился на дне турнирной таблицы (21 место из 22-х).

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