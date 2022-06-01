"Дибала должна вернуться к тому, чтобы быть самим собой. Был момент, когда он увлекся тем, что стал "новым Месси".

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Нельзя копировать или слепо подражать кому-то другому. Пауло может многое дать футболу, у него выдающиеся технические качества. Впрочем, сначала он должен вернуться к своим истокам", – приводит слова Аллегри Goal.

Напомним, Дибала отказался подписывать новый контракт и покинет Ювентус свободным агентом. В прощальном сезоне аргентинец наиграл 39 матчей, в которых оформил 15 голов и 6 ассистов.

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