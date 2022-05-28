В дебютном сезоне в Риме Моуринью финишировал на 6-й строчке Серии А, но взял европейский трофей. "Волки" выиграли первую в истории Лигу конференций, поэтому дебютную кампанию португальца в столице Италии считают удачной.

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Тренер "джалоросси" на фоне успеха хочет переманить в клуб известного новичка. Пока таких кандидатур две – Пауло Дибала и Криштиану Роналду. Приоритетом является первый, ведь уговорить нападающего Манчестер Юнайтед перейти в Рому будет сложно, сообщает Il Messaggero.

Прежде всего, потому, что "волки", как и Манчестер Юнайтед, не попали в Лигу чемпионов, не говоря уже о зарплате португальца. Даже опыт работы с Моуринью в Реале не перевесит для Криштиану отсутствие ЛЧ. Непросто будет и с Дибалой, который на правах свободного агента покидает Ювентус, но здесь больше играет роль финансовый фактор.

Впрочем, владелец Ромы Дэн Фридкин обещает сюрприз вроде того, когда год назад клуб обьявил о назначении Моуринью новым главным тренером, что стало полной неожиданностью для всех.

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