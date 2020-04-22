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"Присел в туалет – а встать уже не могу!": Фомин – о нагрузках Луческу

16:08 42 Читати українською
"Присел в туалет – а встать уже не могу!": Фомин – о нагрузках Луческу
Руслан Фомин / ФК Шахтер

Бывший форвард Шахтера Руслан Фомин, который сейчас выступает в Мариуполе, вспомнил период выступлений под руководством Мирчи Луческу.

"Я от него многому научился. У Мирчи были сильные тренировки. Помню в Швейцарии мы бегали час без остановок. Кажется, даже воду не пили. Затем еще полчаса пресс качали. С его тренировок я приходил мертвым! Присел в туалет – а встать уже не могу!

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А после игры, если она начиналась в 18:00 или 19:00, на следующее утро была тренировка в 10:30, после завтрака. У Луческу были серьезные нагрузки. После них мне легко было входить в игру, я всегда был готов", – сказал Фомин в интервью Youtube-каналу Stargorod Sport.

Напомним, Руслан дважды становился с Шахтером чемпионом Украины. Однако Луческу больше доверял в нападении бразильцам, поэтому Фомин так и не смог полностью раскрыться в донецком клубе и выступал, в основном, в арендах. С 2018 года выступает за Мариуполь. В текущем сезоне в УПЛ провел 9 матчей, в которых отметился двумя голами.

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Руслан Фомин Руслан Фомин Шахтер Шахтер Видеоновости Мирча Луческу Мирча Луческу
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