"Він специфічний тренер, до нього складно знайти підхід": Фомін оцінив шанси Григорчука очолити Динамо

Форвард Маріуполя Руслан Фомін поділився думками щодо екс-наставника Чорноморця та запорізького Металурга Романа Григорчука.

"Чи могло б у Григорчука вийти з Динамо? Безумовно, могло б. Я вважаю його сильним тренером з жорстким характером. Напевно, не кожен може витримати цей характер.

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Але зі своїм прагненням до перемог, до вимог навіть на тренуваннях – я думаю, Роман Йосипович щось змінив би в Динамо, 100%. А в який бік, був би результат чи ні, важко сказати. Він специфічний тренер, до нього складно знайти підхід. Він більше тактик, аніж мотиватор", – сказав Фомін в інтерв'ю виданню Football.ua.

Нагадаємо, 34-річний нападник встиг попрацювати з Григорчуком у 2014 році в одеському Чорноморці, а згодом разом зі своїм наставником перебрався у азербайджанську Габалу.

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