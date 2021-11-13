Сборные Италии и Швейцарии поделили очки в 9-м туре отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео забитых мячей и обзор матча на "Футбол 24".

Это был поединок за первое место группы С – команды набрали по 14 очков, поэтому победитель открывал путь к прямой путевке на Мундиаль. Швейцарцы вышли вперед на 11-й минуте, когда Видмер едва не разорвал сетку мощным ударом из-за пределов штрафной. Италия усилиями Ди Лоренцо ответила еще до перерыва. Инсинье выполнил высокую подачу, а защитник Наполи опередил и защитников и Зоммера.

Италия расписала ничью со Швейцарией в битве за прямую путевку на Мундиаль – всё решится в последнем туре

После отдыха команды действовали осторожнее, ожидая кульминации на последних минутах. Именно в это время Берарди заработал пенальти, но Жоржинью умудрился запустить мяч над воротами. 1:1 – все решится в последнем туре, хотя чемпионы Европы сохранили хотя бы лучшую разницу голов (+11 против +9 в Швейцарии).