"Он создал команду, которую возглавил Гвардиола", – Стоичков занизил заслуги Пепа в Барселоне

Бывший игрок Барселоны, обладатель "Золотого мяча-1994", Христо Стоичков оценил каталонский клуб времен Хосепа Гвардиолы.

"В Барселоне уже было все готово. Работа Пепа была легкой, потому что он прекрасно знал инфраструктуру молодежной системы. Франк Райкард создал команду, которую возглавил Пеп. Месси и другие уже дебютировали при Райкарде.

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Впечатляющие результаты были бы достигнуты с Пепом или без него. В составе уже были Анри, Деку, Роналдиньо, Рафа Маркес, Пуйоль, Вальдес. Требовались считанные перестановки, но появились Иньеста и Педро, больше времени стал получать Месси – и тогда команда оказалась полноценной", – цитирует Стоичкова Mirror.

Напомним, нынешний наставник Манчестер Сити возглавлял Барселону в 2008-2012 годах.

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