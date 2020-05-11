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"Він створив команду, яку очолив Гвардіола", – Стоїчков применшив заслуги Пепа в Барселоні

07:30 1910 Читать на русском
"Він створив команду, яку очолив Гвардіола", – Стоїчков применшив заслуги Пепа в Барселоні
Хосеп Гвардіола та Христо Стоїчков / Фото Mundo Deportivo

Колишній гравець Барселони, володар "Золотого м'яча-1994", Христо Стоїчков оцінив каталонський клуб часів Хосепа Гвардіоли.

"У Барселоні вже було все готове. Робота Пепа була легкою, бо він прекрасно знав інфраструктуру молодіжної системи. Франк Райкард створив команду, яку очолив Пеп. Мессі та інші вже дебютували при Райкарді.

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Вражаючі результати були б досягнуті з Пепом або без нього. У складі вже були Анрі, Деку, Роналдінью, Рафа Маркес, Пуйоль, Вальдес. Були потрібні лічені перестановки, але з'явилися Іньєста і Педро, більше часу став отримувати Мессі – і тоді команда виявилася повноцінною", - цитує Стоїчкова Mirror.

Нагадаємо, нинішній наставник Манчестер Сіті очолював Барселону у 2008-2012 роках.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Христо Стоїчков
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