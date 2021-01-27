Арсенал официально арендовал Эдегора у Реала
Мадридский Реал отпустил полузащитника Мартина Эдегора в английскую Премьер-лигу.
Арсенал на своем сайте объявил об аренде норвежца до конца сезона. По неофициальным данным, "канониры" отдадут Реалу 2 млн евро.
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Предыдущий сезон Эдегор провел в Реал Сосьедаде, а летом мадридцы решили вернуть хавбека. Впрочем, Зидан так и не дал Мартину достаточно игрового времени – 367 минут во всех турнирах и ни одного результативного действия. Теперь 22-летний игрок попытается вернуть былую форму на Эмирейтс.
Добавим, что Мартин Эдегор будет носить в новом клубе футболку с номером 11.
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