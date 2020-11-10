"Честно сказать, когда получил вызов, был очень доволен. Каждый футболист мечтает о таком вызове.

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Настрой был положительный, готов был ехать, доказывать, а когда мне сказали, что ты на 99 % не поедешь, где-то маленькая слеза потекла, честно могу сказать. Потом я как-то взял себя в руки и понял, что не надо опускать голову. Нужно надеяться на то, что вернусь сильнее и проявлю себя еще лучше. Это был игровой момент, у каждого могут быть такие ошибки. Сидорчук поступил по-человечески – написал мне, принес извинения", – цитириует защитника Footballua.tv.

Напомним, что до сих пор свое восстановление от травмы продолжает другой левый защитник Шахтера – Исмаили. Именно бразильца заменил Корниенко, став настоящим открытием нынешнего сезона, в котором уже сыграл за донетчан 10 матчей и отдал 2 результативные передачи.

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