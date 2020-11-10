"Чесно кажучи, коли отримав виклик, був дуже задоволений. Кожен футболіст мріє про такий виклик.

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Настрій був позитивний, готовий був їхати, доводити, а коли мені сказали на 99 %, що ти не поїдеш, десь маленька сльоза потекла, чесно можу сказати. Потім я якось узяв себе в руки і зрозумів, що не треба опускати голову. Треба сподіватися на те, що повернуся сильнішим і проявлю себе ще краще. Це був ігровий момент, у кожного можуть бути такі помилки. Сидорчук вчинив по-людськи – написав мені, перепросив", – цитує оборонця Footballua.tv.

Нагадаємо, що досі своє відновлення від травми продовжує інший лівий захисник Шахтаря – Ісмаїлі. Саме бразильця замінив Корнієнко, ставши справжнім відкриттям нинішнього сезону, в якому вже зіграв за донеччан 10 матчів і віддав 2 результативні передачі.

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