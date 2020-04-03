"Он постоянно говорил, что мы алкоголики": Алиев уничтожил легендарного наставника Динамо

Скандальный экс-игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев "прошелся" по методам работы бывшего тренера киевлян Йожефа Сабо.

"Худший тренер в Динамо? Пусть не обижается, но это Йожеф Сабо. Почему? Понимаю, что я иногда, наверное, нарушал спортивный режим.

Алиев – о драке с Максимовым: Я немного выпил, перебрал

Но когда выходил на футбольное поле, то делал свое дело. Пусть не играл в первой команде, а в дубле, но я показывал результат. А Сабо постоянно говорил, что мы алкоголики. Он не давал мне шанса проявить себя в первой команде. Йожеф Йожефович прекрасно понимал, что мы могли уже в том возрасте играть в основном составе Динамо. Но шанса нам упорно не давал", – сказал Алиев в эфире собственного YouTube-канала Кент.

Напомним, Алиев пересекался с Сабо в киевском Динамо в сезоне 2004/05 – Йожеф Йожефович должен был сыграть роль кризисного менеджера после домашнего поражения от Трабзонспора (1:2), а Александр как раз начинал свое восхождение в футболке "бело-синих".

Посмертна спадщина Лобановського для Моурінью, а Шева – прототип Мбаппе. Як Динамо двічі осоромило Барселону в 1997-му