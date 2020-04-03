Алиев – о драке с Максимовым: Я немного выпил, перебрал

Экс-игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев вспомнил конфликт с Юрием Максимовым, который произошел в казахском Таразе.

"Сейчас мы в хороших отношениях. Там была не совсем драка, а потолкались. Максимов первый "наехал". Ну, правильно. Он тогда был тренером. А мы посидели немного. Проиграли тогда. У нас было два дня выходных. Да, я немного выпил, перебрал. Не сказать, что именно драка была. Мы потолкались в аэропорту в Алматы.

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Мы не общались два года. Но сейчас я его понимаю как тренера. Я это все понимаю, почему, что и как. Можно было с моей стороны где-то аккуратнее это сделать, чтобы он меня не видел. Я был пьян. Не общались долго. Как-то увиделись. Я к нему сам подошел, и мы пожали руки. И сказали, что забыли эту ситуацию. И по сей день общаемся очень хорошо", – сказал Алиев в эфире собственного YouTube-канала Кент.

Напомним, Алиев подписал контракт с Таразом в июне 2016 года, однако уже зимой покинул казахский клуб. Максимов тренировал вышеупомянутую команду в сезоне 2016/17.

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