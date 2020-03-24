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"Он отправится в Реал": экс-игрок Ливерпуля шокировал прогнозом относительно будущего звезд атаки "красных"

13:23 103 Читати українською
"Он отправится в Реал": экс-игрок Ливерпуля шокировал прогнозом относительно будущего звезд атаки "красных"
Фирмино, Мане, Салах / Getty images

Бывший полузащитник Ливерпуля Мохаммед Сиссоко убежден, что атакующие трио мерсисайдцев вскоре изменится.

"Я вижу переход Мане более вероятным, поскольку у него есть качества, которые импонируют Зидану. Он высоко ценит Садио. Думаю, Мане отправится в Реал.

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Не знаю, останется ли Салах. Если он и уйдет, то его уход мог бы стать даже чем-то хорошим для Ливерпуля. Клуб мыслит стратегически и уже знает, как его заменить. Есть молодые игроки, которые очень сильны и уже готовы приносить пользу "красным" и демонстрировать свои лучшие качества", – цитирует Сиссоко EuropaCalcio.

За свою карьеру Мохаммед провел три сезона в составе Ливерпуля (50 матчей, 1 гол). За это время малиец вместе с "красными" становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Садио Мане Садио Мане Реал Мадрид Реал Мадрид Мохаммед Сиссоко Мохаммед Сиссоко Мохамед Салах Мохамед Салах
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