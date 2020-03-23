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Ливерпуль рискует остаться без Вернера – РБ Лейпциг назвал потенциальные причины срыва громкого трансфера

17:27 31 Читати українською
Ливерпуль рискует остаться без Вернера – РБ Лейпциг назвал потенциальные причины срыва громкого трансфера
Тимо Вернер / Фото talkSPORT

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер, вероятно, останется в Бундеслиге. Спортивный директор "быков" Маркус Креше выступил с заявлением о трансфере звездного форварда.

"Понятно, что Тимо вызвал интерес у других клубов своими выступлениями в этом сезоне.

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Мы не знаем, как будет развиваться трансферный рынок. В Англии те же проблемы, что и у нас. Кризис затрагивает не только одну лигу, он имеет глобальное влияние и мы не можем сказать, будут ли события такими же через шесть месяцев. Есть высокая вероятность, что Вернер не покинет Лейпциг", – цитирует Креше Sport1.

Напомним, СМИ называют наиболее вероятным претендентом на 24-летнего немца Ливерпуль.

В текущем сезоне Бундеслиги Вернер провел 23 поединка, в которых отметился 21-м голом и 7-ю ассистами.

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