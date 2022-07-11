"Супряга талантлив, но несколько месяцев стоял на месте. Он не знает языка, к тому же он интроверт.

Супряга может покинуть Динамо – на нападающего появился новый претендент

Ему понадобилось полгода на адаптацию. К тому же он потратил много времени на изучение английского. Ведь если ты ничего не понимаешь, то тебе тяжело выполнять требования тренера", – цитирует Лонго La Repubblica.

Напомним, Супряга – воспитанник Днепра. С августа 2018-го – выступает за Динамо. Вторую половину сезона-2021/22 Владислав провел в Сампдории. За полгода аренды он лишь однажды вышел в составе главной команды – в матче против Сассуоло вышел на замену, провел на поле 24 минуты и был заменен. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

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