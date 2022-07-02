У Владислава Супряги есть шанс перезапустить свою карьеру в команде, в которой он достиг наибольших успехов.

Нападающий Динамо Владислав Супряга может присоединиться к СК Днепр-1, сообщил журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live".

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Днепряне рассматривают возможность аренды 22-летнего футболиста на один сезон. Не исключено, что речь пойдет и о полноценном переходе, однако сумма трансфера будет значительно меньше той, за которую игрок перешел в Динамо в 2018 году (около 6,5 млн евро, – прим.).

Напомним, Супряга – воспитанник Днепра. За СК Днепр-1 дебютировал в 2017 году. С августа 2018-го – выступает за Динамо. Вторую половину сезона-2021/22 Владислав провел в Сампдории, где сыграл всего в 1 матче. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

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