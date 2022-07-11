"Він декілька місяців стояв на місці": екс-асистент Луческу пояснив, чому Супряга не заграв у Сампдорії
Колишній помічник Мірчі Луческу в Динамо Дієго Лонго оцінив перебування Владислава Супряги у генуезькому клубі.
"Супряга талановитий, але декілька місяців стояв на місці. Він не знає мови, до того ж він інтроверт.
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Йому знадобилося півроку на адаптацію. До того ж він витратив багато часу на вивчення англійської. Адже якщо ти нічого не розумієш, то тобі важко виконувати вимоги тренера", – цитує Лонго La Repubblica.
Нагадаємо, Супряга – вихованець Дніпра. З серпня 2018-го – виступає за Динамо. Другу половину сезону-2021/22 Владислав провів у Сампдорії. За півроку оренди він лише одного разу вийшов у складі головної команди – у матчі проти Сассуоло вийшов на заміну, провів на полі 24 хвилини і був замінений. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.
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