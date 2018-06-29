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"Он не тренер" – Шустер раскритиковал наставника сборной Испании Йерро

14:26 38 Читати українською
"Он не тренер" – Шустер раскритиковал наставника сборной Испании Йерро
Бернд Шустер / Getty images

Бывший главный тренер мадридского Реала и донецкого Шахтера Бернд Шустер считает, что в Йерро слишком мало опыта, чтобы руководить национальной сборной.

"Есть несколько причин не слишком удачного выступления сборной Испании на чемпионате мира. Главная из них заключается в том, что Йерро – не тренер, у него недостаточно опыта работы на подобных турнирах.

Отметим, что поединке 1/8 финала Мундиаля Испания – Россия пройдет 1 июля в Лужниках. Начало поединка в 17:00.

Тренер – это не футболист, нужно иметь четкий план и уметь принимать решения. Он начал работу со сборной очень поздно, хотя это была не его вина.Фернандо трудно даже проводить замены. Это команда Лопетеги, а не Йерро. Никаких своих идей в игру Испании Йерро не добавил", – цитирует Шустера Sportyou.

Отметим, что поединке 1/8 финала Мундиаля Испания – Россия пройдет 1 июля в Лужниках. Начало поединка в 17:00.

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Теги
ЧМ 2018 Фернандо Йерро Фернандо Йерро Испания Испания Бернд Шустер
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