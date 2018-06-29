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Испания – Россия: "Фурия роха" готовится к возможной серии пенальти, – СМИ

13:08 24 Читати українською
Испания – Россия: "Фурия роха" готовится к возможной серии пенальти, – СМИ
Тренировка сборной Испании / AS

Тренерский штаб Испании во главе с Фернандо Йерро предполагает возможность послематчевой серии одиннадцатиметровых в игре с Россией на ЧМ-2018, поэтому сборная отрабатывает пенальти на тренировках.

Испания готовится к серии пенальти в матче против России в 1/8 финала ЧМ-2018, сообщает AS.

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По информации издания, временный наставник испанцев Йерро уже решил, кто и в каком порядке, будет исполнять одиннадцатиметровые, если дело дойдет до них. Так, первым пенальти исполнит Давид Силва. Далее будут бить Диего Коста, Иско, Серхио Бускетс. Решающий удар главный тренер готов доверить опытному Андресу Иньесте.

Также "Фурия роха" на тренировке отрабатывала стратегию с игрой в экстра-тайме, а тренерский штаб размышлял над использованием четвертой замены в дополнительные 30 минут. Однако, сборная Испании будет стремиться завершить игру в основное время, поскольку опасается, что россияне могут оказаться выносливее физически.

Отметим, что поединке 1/8 финала Мундиаля Испания – Россия пройдет 1 июля в Лужниках. Начало поединка в 17:00.

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
до матча
2
дн
:
3
час
:
33
мин
Россия
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ЧМ 2018 Испания - Россия Россия Россия Испания Испания Фернандо Йерро Фернандо Йерро
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дн
:
3
час
:
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мин
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