"Він не тренер" – Шустер розкритикував наставника збірної Іспанії Єрро

Колишній головний тренер мадридського Реала і донецького Шахтаря Бернд Шустер вважає, що у Фернандо Єрро занадто мало досвіду, щоб керувати національною збірною.

"Є декілька причин не дуже вдалого виступу збірної Іспанії на чемпіонаті світу. Головна з них полягає в тому, що Єрро – не тренер, у нього недостатньо досвіду роботи на подібних турнірах.

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Тренер – це не футболіст, потрібно мати чіткий план і вміти приймати рішення. Він почав роботу зі збірною дуже пізно, хоч це була не його провина.

Фернандо важко навіть проводити заміни. Це команда Хулена Лопетегі, а не Єрро. Ніяких своїх ідей в гру Іспанії Єрро не додав", – цитує Шустера Sportyou.

Відзначимо, що поєдинку 1/8 фіналу Мундіалю Іспанія – Росія пройде 1 липня на Лужніках. Початок поєдинку о 17:00.

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