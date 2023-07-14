Украинский нападающий Владимир Одарюк продолжит карьеру в Минае, сообщает пресс-служба закарпатцев.

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29-летний форвард подписал с командой Владимира Шарана соглашение сроком на 2 сезона – до 30 июня 2025 года. В новом клубе он будет выступать в футболке под номером 10.

Напомним, Одарюк – воспитанник Ворсклы, за которую и дебютировал на профессиональном уровне в 2012-м (в структуре полтавчан провел 8 лет). Играл также за Горняк-Спорт, Николаев и Александрию.

Последним его клубом был Ингулец, за который в прошлом сезоне он провел 26 матчей и забил 3 гола (к слову, петровцы в переходных матчах уступили ЛНЗ и вылетели в Первую лигу). Transfermarkt оценивает Владимира в 300 тысяч евро.

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