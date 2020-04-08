"Как для белого парня, он очень быстрый": экс-игрок АПЛ оценил Супрягу

Бывший полузащитник Халл Сити и еще нескольких клубов АПЛ Ибрагима Сонко поделился мнением относительно игры юного форварда Динамо Владислава Супряги, выступающий за СК Днепр-1 на правах аренды.

"Владислав Супряга – это первый форвард со времен Шевченко, которого я видел, кто может стать новым Шевченко. Он высокий, быстрый, с невероятными физическими характеристиками. Без расизма, но, как для белого парня, он очень быстрый. Рост 186 сантиметров, но ему нужно добавить в плане физики. Он пока мягкий. Кто-то его толкнет – падает.

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Супряге нужно больше заниматься в плане психологии, ментальности. Чтобы не возникало мыслей, вроде, я играю в УПЛ, забиваю, все уже есть. И в то же время, чтобы он возмужал. Для этого надо работать в тренажерном зале.

Я не говорю, чтобы Супряга был как Кличко, но он должен закалять себя, свой настрой, менталитет. Чтобы в те моменты, когда его подсознание говорит, что он больше не может, переступал через это и дорабатывал. Все время улучшать себя, совершенствоваться", – поделился Сонко в интервью Sportarena.

Напомним, в текущем розыгрыше УПЛ Супряга сыграл 18 матчей, в которых забил 9 голов и отдал одну результативную передачу.

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