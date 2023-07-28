"Иностранцы считают, что Днепр-1 держит Довбика как в тюрьме, не хотят его продавать дешево. Я вообще не понимаю Коломойского. Есть куча денег, он не знает, что с ними делать, а команду как следует поддержать не может. Днепру -1 нужно было усилиться перед Лигой чемпионов Почему Шахтер покупает бразильцев, а Коломойский что, не может?

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Что касается Жироны, то Довбику туда не нужно идти, он заслуживает лучшей команды. Ему хорошо бы подошел английский чемпионат. Довбик фактурный, умеющий перекрывать корпусом. Если Тоттенхэм продаст Кейна, то советую им рассмотреть Довбика. Жирона – это средняя команда. Кричали, что Цыганков через год оттуда уйдет в Ман Сити, но предложений по нему до сих пор нет", – сказал Сабо в интервью изданию FanDay.

Напомним, Днепр-1 проиграл греческому Панатинаикосу в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов (1:3). Ответный матч состоится во вторник, 1 августа, в Афинах.

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